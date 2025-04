A cura della Redazione

A Torre Annunziata, dal 28 aprile al 30 maggio 2025, via Roma sarà interessata da lavori per l’esecuzione di un tratto fognario compreso tra via Filippini ed i binari della vecchia linea ferroviaria Torre Centrale-Cancello.

Per tale motivo, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 durante questo periodo di tempo, per procedere all’esecuzione dei lavori, sarà istituito nel suddetto tratto di strada un divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.

E’ preferibile, quindi, per coloro che devono proseguire in direzione sud, percorrere via Vittorio Veneto o il Lungomare di Oplonti per evitare ingorghi di traffico.