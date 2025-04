A cura della Redazione

Manutenzione straordinaria del verde cittadino in piazza Cesaro a Torre Annunziata.

Il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha firmato un’ordinanza che prevede per la giornata di martedì 22 aprile, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli in piazza Ernesto Cesaro, lungo le due strade che fiancheggiano i giardinetti pubblici.

Una manutenzione del verde pubblico iniziata con molto ritardo e che prosegue a rilento, con strade e marciapiedi invasi da vegetazione. Senza considerare che in molte zone e quartieri della città, tra cui la litoranea Marconi e via Caracciolo, gli alberi non sono stati ancora potati. E siamo in primavera inoltrata…