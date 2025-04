A cura della Redazione

Il post Pasquetta dei cittadini vesuviani: ecco come si presenta la pineta di via Ruggiero a Torre del Greco.

Il lunedì in Albis si è soliti trascorrere una giornata all’aria aperta, soprattutto se si presenta soleggiata e con un clima mite.

E così è stata la Pasquetta di ieri, lunedì 21 aprile. Moltissime persone sono uscite di casa per trascorrere una giornata fuori dalle mura domestiche. C’è stato chi è andato in costiera, chi in agriturismo, chi nei molteplici ristoranti dell’area vesuviana, chi in spiaggia, chi si è dedicato alla visita di musei e siti archeologici. Ma ci sono state anche molte persone che hanno preferito trascorrere la giornata all’aria aperta sotto l’ombra dei pini del Vesuvio. Una scelta, quest’ultima, condivisibile per respirare aria buona e stare a stretto contatto con la natura.

Purtroppo, però, non tutti hanno assunto un comportamento rispettoso dell’ambiente che li ha accolti. Nelle foto che abbiamo pubblicato, segnalateci dal dott. Franco Matrone, referente per la Campania di Zero Waste Italy, è visibile lo stato della pineta di via Ruggiero a Torre del Greco dopo la scampagnata dei vacanzieri della Pasquetta. Rifiuti sparsi dovunque, mentre sarebbe bastato raccoglierli in buste e depositarli, a seconda della tipologia, negli appositi contenitori.

Il rispetto dell’ambiente, ossia quelle insieme di pratiche e abitudini volte a ridurre l'impatto negativo delle attività umane a tutela della natura, è di un’importanza vitale se vogliamo consegnare alle future generazioni questi luoghi bellissimi che il Padreterno ci ha donato.