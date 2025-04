A cura della Redazione

Passate le festività Pasquali, al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata si vivrà la primavera con La Fattoria delle Meraviglie!

Da oggi, martedì 22 aprile, e fino a mercoledì 30 aprile, si entra in un mondo di scoperte, natura e divertimento.

Ci saranno installazioni che ricreano l’atmosfera autentica di una fattoria di campagna. In più animazione e laboratori per i più piccoli. E poi caccia al tesoro interattiva che trasformerà il MaxiMall in un regno da esplorare.

Gli eventi avranno luogo nei giorni feriali dalle 16,00 alle 20,00, nei giorni festivi e prefestivi dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.