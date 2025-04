A cura della Redazione

“In America si corona un sogno. C’è un filo rosso che lega la mia vita agli Usa, è lì che mio padre si è esibito l’ultima volta e tornare lì sarà come rimettere in fila una storia”.

Così Rosario Miraggio annuncia il suo appuntamento ‘Glamourous Monday’ del 28 aprile ad Enola in Pennsylvania. L’evento anche grazie alla organizzazione del ‘Club Napoli Montesi d’America’.

Sarà l’occasione per ascoltare i successi di Miraggio ed il nuovo album ‘Uguale a me’.

“Il tour nazionale, da Milano a Palermo, con dodici tappe, non poteva trovare finale migliore”, spiega il cantante. Poi aggiunge: “E’ stato, questo tour, un viaggio straordinario. Ho incontrato il mio pubblico, ho toccato con mano il calore delle persone, ho trovato nuovi spunti perché è così che nascono idee e la voglia di sperimentare nuovi progetti. Come avevo anticipato non è finito e non finisce lo spettacolo.

Sarò felice di incontrare la comunità italiana che vive negli Usa – conclude Rosario - . Ci saranno soprese e racconterò il viaggio attraverso i social, porterò un pezzo di Napoli, quella dei buoni sentimenti e dell’amore che viaggia sulle note, in Pennsylvania. Ne parlo sempre poco ma la tappa negli Usa la dedico al mio papà, Gaetano”