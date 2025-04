A cura della Redazione

Le scuole gestiranno direttamente i fondi per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. La giunta comunale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore all’edilizia scolastica Lina Nappo, con la quale si affidano agli istituti scolastici le risorse economiche per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria. L’accordo, che sarà stipulato sulla base dello schema di convenzione approvato in giunta, affida ai quattro istituti (I.C. Leopardi Parini Rovigliano, I.C. Pascoli Siani, I.C. Alfieri e IV Circolo C.N. Cesaro), le somme per il triennio 2025-2027.

“Con questa delibera diamo finalmente piena autonomia alle scuole nella gestione dei piccoli interventi di manutenzione – spiega l’assessore Nappo – fino a ieri le dirigenti scolastiche erano costrette a inviare una pec al comune ogni volta, ad esempio, che c’era da sostituire un neon o riparare un rubinetto. Circa 15-20 richieste d’intervento a settimana che ingolfavano l’Ufficio Tecnico, già in difficoltà perché sotto organico”.

I fondi saranno assegnati ad inizio anno alle scuole. La cifra sarà suddivisa per ogni istituto, al 50% sulla base della quantità di plessi per ogni istituto e l’altro 50% sulla base della popolazione scolastica.

“Questa scelta consentirà alle scuole di essere completamente autonome – spiega il sindaco Cuccurullo – La stipula della convenzione permetterà all’amministrazione scolastica di intervenire immediatamente e con prontezza, con l’obiettivo di fornire un servizio efficiente e di qualità agli studenti e alle famiglie”.