A cura della Redazione

Approvato in consiglio comunale il regolamento per la costituzione del gruppo di volontariato di Protezione Civile. Nella seduta di giovedì 24 aprile l’assise comunale, all’unanimità, ha dato l’ok al testo proposto dall’assessore alla Sicurezza Tania Sorrentino. L’approvazione è avvenuta al termine del lavoro svolto nella IV Commissione Consiliare presieduta dalla consigliera Raffaella Celone.

“Il regolamento approvato rappresenta un necessario aggiornamento per adeguare il Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile alle normative attuali e agli standard di sicurezza richiesti oggi – spiega l’assessore Sorrentino –. Possono essere ammessi al Gruppo tutti i cittadini dell’Unione Europea e non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Sarà possibile aderire anche ai minorenni, purché con l’autorizzazione da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale”.

Il Gruppo sarà strutturato in un’assemblea dei volontari, un consiglio direttivo e un coordinatore operativo.

“Gli eventi climatici improvvisi ai quali il nostro Paese è sempre più esposto impongono la necessità di organizzare il Gruppo Comunale di Protezione Civile e modernizzare le modalità per aderirvi – conlude l’assessore Sorrentino – Il regolamento approvato oggi che di fatto supera quello precedente datato 2011, rappresenta la base per organizzare il gruppo e dare una cornice di riferimento sulle attività alle quali è chiamato a dare il suo contributo il Gruppo di volontari”.