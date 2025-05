A cura della Redazione

L’associazione “Il teatro degli assurdi” nasce a Napoli ed è affiliata alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori). Come la maggior parte delle compagnie aderenti, anch’essa ha come principali mission la divulgazione e il perseguimento di obiettivi sociali attraverso la realizzazione di spettacoli e laboratori teatrali rivolti a giovani e non.

L’associazione si è candidata con entusiasmo alla prima “Rassegna del Teatro amatoriale - Premio mons. Raffaele Russo” di Torre Annunziata: sabato 10 maggio 2025, alle ore 20.30, infatti gli attori si esibiranno sul palco del “Teatro San Francesco” in una commedia di grande successo, che partecipa anche alla decima edizione del Gran Premio Italiano del Teatro Amatoriale per F.I.T.A., ovvero “Un cristiano fedele candidato a sindaco” scritta da Fabio Orbetello e Gianni Martone.

La vicenda vede protagonista un onesto medico di un paese di provincia che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, viene scelto per essere il nuovo sindaco. La narrazione della commedia scorre lungo il fil rouge della “corruttibilità” o meno del primo cittadino.