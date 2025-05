A cura della Redazione

Torre Annunziata celebra la musica e la poesia con "La buona novella" di Fabrizio De André.



Domenica 11 maggio alle ore 18, l'Aula Magna dell'Istituto Marconi di Torre Annunziata ospiterà un evento straordinario dedicato all'opera di Fabrizio De André: *La buona novella*. Sotto l’idea e la guida di Francesco Alessandrella, una squadra di talentuosi artisti darà voce e corpo a uno dei lavori più intensi del cantautore genovese.



Le voci di Ilaria Capasso, Giada Fiordoro, Anna Sbrizzi, Tiziana Testa e lo stesso Francesco Alessandrella interpreteranno i brani, accompagnati da una speciale performance di Francesca Capasso della Ballet Studio, con coreografie curate da Massimo De Rogatis. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione straordinaria di Esmeraldo Napodano.



L’evento è un omaggio alla profondità delle parole di De André, capaci di dare nuova prospettiva alla figura di Gesù, inteso non come figlio di Dio, ma come figlio dell’uomo, nostro fratello. Una riflessione che attraversa il tempo e la storia, e che sarà amplificata da questa straordinaria rappresentazione dal vivo.

L’iniziativa è sostenuta dalle realtà culturali locali *Insieme nelle bellezze* e *Caffè Letterario*, che con passione promuovono l'arte e la cultura nel territorio.



Un’occasione imperdibile per riscoprire la potenza della musica e del racconto, in un evento che promette emozioni forti e significative.