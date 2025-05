A cura della Redazione

La Campania conferma le sue 13 bandiere blu. In tredici comuni costieri della regione, dunque, la qualità dell’acqua del mare si conferma eccellente. Merito dei Comuni che rispettano perfettamente le regole per ottenere il prestigioso riconoscimento “bandiera Blu” dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee).

Dieci dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento per il mare pulito sono nel Cilento. Seguono la provincia di Napoli con 2 bandiere blu e la Costiera Amalfitana.

"Anche quest’anno la Campania conferma il suo impegno nella tutela del mare e delle coste, ottenendo un numero significativo di Bandiere Blu: un riconoscimento che premia la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi garantiti a cittadini e turisti".

A dichiararlo in una nota è Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.

"Le conferme in Penisola Sorrentina e sull'isola di Capri rappresentano un segnale positivo che rafforza il nostro obiettivo: estendere questo traguardo ad altre località del Golfo di Napoli. Per questo, come Regione Campania, insieme a EIC e GORI, stiamo portando avanti un intervento strategico: la bonifica del fiume Sarno. Un’operazione complessa ma necessaria, che guarda al futuro con un obiettivo chiaro: restituire piena balneabilità all'intera costa. Sono convinto - conclude Casillo - che, grazie a questi interventi strutturali, nei prossimi anni potremo vedere sventolare ancora più Bandiere Blu nel nostro territorio. È una sfida collettiva, che chiama in causa istituzioni e cittadini. E noi ci siamo, con serietà e determinazione".