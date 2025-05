A cura della Redazione

Venerdì 16 maggio alle ore 20.45 è in programma la penultima rappresentazione in concorso per il “Premio Monsignor Raffaele Russo”. Ad ospitarla è il Teatro San Francesco a Torre Annunziata. La kermesse artistica è promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

Si esibirà a compagnia “Medea” che porta in scena “Ferdinando” di Annibale Ruccello con la regia di Bina Balzano, un testo entrato di prepotenza nella storia del teatro contemporaneo. La vicenda è ambientata nella campagna vesuviana nell’agosto del 1870. La protagonista è Donna Clotilde, baronessa borbonica che vive assistista dalla domestica e dama di compagnia Gesualda, cugina povera, ma amante di Don Catellino, sacerdote di famiglia. A sconvolgere il già precario equilibrio domestico provvede Ferdinando, sedicenne dalla bellezza prorompente. L’irrompere di Ferdinando funge da detonatore nel racconto facendo esplodere dinamiche perverse tra i personaggi che metteranno in mostra tutte le loro debolezze, fragilità, deviazioni.

La Compagnia Medea nasce nel 1995 a Casoria da un’idea di Bina Balzano, regista e attrice. Trenta anni sono tanti e tanti sono stati i successi che Medea ha collezionato. Decretati innanzitutto dal pubblico, da sempre il giudice più severo. Di volta in volta la regia, nella persona della stessa fondatrice della Compagnia, ha sempre operato scelte vincenti e Medea oggi può vantare una ricca lista di titoli a conferma.

Tra questi ricordiamo “Ce pensa mammà”, “Una donna tra le fiamme”, “Vedove, zitelle e maritate so tutte apparate”, “I cravattari”, e tanti ancora fino a giungere all’ultima fatica “Ferdinando” di Annibale Ruccello.

E lo scorso anno proprio con “Ferdinando”, in lizza al Premio FITA Campania Felix 2024, il favore del pubblico si è accompagnato a quello di una giuria tecnica che ha insignito la Compagnia i premi per il “migliore allestimento scenico” e per la “migliore attrice non protagonista”, oltre a una nomination come “migliore spettacolo”.

La Compagnia Medea riproporrà “Ferdinando” di Annibale Ruccello sabato 12 luglio 2025, ore 21.00, al Teatro dell’Antiquarium di Palinuro nell’ambito della rassegna “Palinuro Teatro Festival”.

(foto di Antonello Selleri)