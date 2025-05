A cura della Redazione

Nel suggestivo Chiostro del Monastero di San Bartolomeo, nel centro antico di Castellammare di Stabia, è stata presentata la sesta edizione di “Racconti per Ricominciare”.

Le antiche mura seicentesche del complesso monumentale, clausura delle suore Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, si sono aperte eccezionalmente per accogliere, insieme alle Chiese del Gesù e del Purgatorio, uno dei tanti percorsi teatrali proposti dal festival ideato e realizzato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza artistica di Giulio Baffi. Insieme ai curatori la presentazione della nuova programmazione ha accolto gli interventi del sindaco Luigi Vicinanza, dell’assessore al turismo Nunzia Acanfora, del direttore del Teatro Pubblico Campano Alfredo Balsamo e degli organizzatori Geppi Liguoro e Dora De Martino.

Da venerdì 23 maggio, nella sua singolare formula itinerante ed ecosostenibile, il festival, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Teatro Pubblico Campano e di una vasta rete di partner pubblici e privati a cui si aggiungono quest’anno il Comune di Avellino e Sannio Europa di Benevento, ambienta alla luce naturale del tramonto i suoi originali percorsi di teatro in 21 spazi, tra i più prestigiosi siti storici, artistici e paesaggistici della Campania.

Dai preziosi edifici sacri della città stabiese, avamposto della penisola sorrentina, alle straordinarie architetture settecentesche di alcune tra le più belle Ville Vesuviane, passando per giardini, dimore regali, palazzi nobiliari, chiese, scorci panoramici, il progetto traccia una linea ideale che unisce 11 centri della Campania: da Massa Lubrense a Vico Equense, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Pozzuoli fino ai capoluoghi Benevento, Caserta e Avellino.

Spettacoli site - specific allestiti per le varie location, tratti in gran parte da testi originali e inediti, impegneranno fino all’8 giugno un cast artistico formato da 70 attori (di più generazioni) coadiuvati da oltre 50 addetti (tra tecnici e assistenti di sala).

Centoventi persone in tutto impegnate nel restituire al pubblico adattamenti teatrali realizzati su testi di Dino Buzzati, Erri De Luca, Valeria Parrella, Alberto Moravia, Giulio Baffi o su scritture recenti, quasi tutte inedite, di Sara Bilotti, Enzo Riccio, Francesco Rungi, Nadia Baldi, Carmine Borrino, Pako Ioffredo, Pier Luigi Razzano, Fabio Pisano. A questi si aggiungono gli allestimenti di drammaturgie originali straniere, come quelle dell’austriaco Karl-Markus Gauss e della quebecchese Anne-Marie Olivier ((grazie alla collaborazione con le sedi di Roma del Forum Austriaco di Cultura e della Delegazione del Québec in Italia - CEAD Centre des Auteurs Dramatiques du Québec et du Canada) ed i testi di autori under 25 (Mattia Guzzi, Elisabetta Bracaglia Morante, Antonio Nicita, Gabriele Raspagliesi) selezionati da Vesuvioteatro e Hystrio. La cura dei tanti spettacoli, molti dei quali già destinati alla successiva prova del palcoscenico, è affidata ad un team di regia formato dallo stesso Claudio Di Palma e da Luciano Melchionna, Giuseppe Miale di Mauro, Nadia Baldi, Massimo De Matteo, Peppe Miale, Andrea de Goyzueta, Pako Ioffredo, Rosario Sparno, Rosario Liguoro, Manuel Di Martino, Viviana Altieri.

Biglietti: intero euro 12, ridotto euro 10 (bambini da 4 a 10 anni, euro 5) più diritti di prevendita.

Info: www.vesuvioteatro.org - Tel. 081 2514145, mob. 338 4065894.