A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Torre Annunziata volta pagina: sfiducia e nuovo assetto votati all’unanimità

Nel corso dell’assemblea del 16 maggio 2025, il Forum dei Giovani di Torre Annunziata ha approvato all’unanimità la sfiducia nei confronti di Pier Giuseppe Andassio e Gaia Fabrocino, rispettivamente coordinatore e presidente dell’Assemblea.

La decisione è arrivata dopo un periodo di difficoltà interna e mancata condivisione nei processi decisionali. L'assemblea ha ritenuto necessario un cambio di rotta per ristabilire un clima di collaborazione, trasparenza e presenza attiva all'interno del Forum.

“Ciò che rende questo passaggio particolarmente significativo - si legge in un comunicato - è la straordinaria compattezza con cui è stato affrontato: ogni scelta è stata condivisa all’unanimità, in un contesto in cui idee, storie e visioni diverse si sono unite nel nome di un obiettivo comune”.

Subito dopo la sfiducia, si è proceduto a rinnovare completamente l’organigramma, eleggendo nuovi rappresentanti con una convergenza pressoché totale. Un risultato raro e prezioso, che testimonia la volontà collettiva di rimettere al centro il valore del Forum come spazio di crescita e dialogo per tutti i giovani del territorio.

Nuovo organigramma del Forum dei Giovani di Torre Annunziata

Coordinatrice: Anna Fiorillo; presidente dell’Assemblea: Nunzio Improta; vice coordinatore: Francesco Angrisani.

Membri della Giunta: Ivanoé Firmamento, Enrico Piro, Francesco Angrisani, Manuel Gaffoni, Pietro Maria Casale, Gianluca Fiordoro, Giovanna Izzo, Claudia Di Lauro Celone.

Delegati: delegato al Forum Metropolitano di Napoli: Manuele Scafa, delegato ai rapporti con la Pubblica, amministrazione: Mattia Russo.

Il nuovo presidente dell’Assemblea, Nunzio Improta, e la nuova coordinatrice dell'organismo, Anna Fiorillo, hanno commentato così l’esito della giornata: «Nonostante molti di noi abbiano un credo politico e partitico differente, abbiamo scelto di mettere tutto da parte per procedere uniti come singole persone. Abbiamo abbandonato completamente le dinamiche politiche alle nostre spalle. Ognuno ha fatto un passo indietro all’esterno, per farne uno avanti l’uno verso l’altro. Questo successo unanime non ha alcuna bandiera politica o partitica, ma solo quella dei giovani di Torre Annunziata».

Il Forum dei Giovani si prepara ora ad affrontare una nuova fase, fondata sull’inclusione, la partecipazione e l’ascolto. Un nuovo inizio che si basa su un segnale forte e chiaro: quando si mettono da parte gli interessi personali, il bene comune può davvero prevalere.