Il video introduttivo della cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica Supereroi, proteggiamo i bambini e le bambine dalla pedopornografia, è stato agghiacciante.

Presso l'archivio storico della Fondazione Banco di Napoli, a cura della Polizia di Stato, la mostra sarà presente dal 19 al 23 maggio, soprattutto per gli allievi e le allieve delle nostre scuole, quale azione di sensibilizzazione contro le insidie del web che, spesso, rappresentano vere e proprie trappole per i più giovani che non sono strutturati per riconoscerle.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra l'altro, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia.

«In questi anni, come Regione - afferma Loredana Raia - abbiamo legiferato e promosso azioni concrete per stimolare i ragazzi ad una "navigazione" consapevole e, insieme alla Polizia Postale, in occasione delle iniziative tenute nelle scuole, abbiamo dialogato con i giovani e giovanissimi studenti per fornire loro una "cassetta degli attrezzi" per meglio comprendere i pericoli della Rete social».

La mostra ci mette in guardia, ma allo stesso tempo lancia un messaggio chiaro alle ragazze ed ai ragazzi indifesi: i "supereroi", ovvero la Polizia di Stato, in particolar modo la Polizia Postale, sono pronti a proteggerli dalla spirale degli orchi che si nascondono dietro uno schermo.