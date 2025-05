A cura della Redazione

Installazione dell’antenna 5G a via Piombiera, località Rovigliano a Torre Annunziata.

Questa mattina si è tenuto un confronto tra il sindaco Corrado Cuccurullo e cittadini del quartiere in merito all’installazione dell’antenna 5G. Presenti, oltre al sindaco, il senatore del M5s Orfeo Mazzella, il consigliere regionale Francesco Moxedano, alcuni assessori e consiglieri comunali.

Cuccurullo ha espresso fin da subito la propria contrarietà alla collocazione in un’area residenziale. Pertanto sarebbe stata già individuata un’alternativa, in un terreno alla foce del Sarno, e si sta lavorando per favorire lo spostamento dell’impianto in quella sede.

«Noi ci siamo immediatamente schierati da subito contro l’installazione dell’antenna - ha spiegato il sindaco -. Non è un discorso legato alla salute, non sappiamo se sia vero o meno che potrebbe causare danni. Quello che ci interessa è che l’antenna non venga posta in un lungo dove ci sono abitazioni, ma delocalizzata. Ad ogni modo, è sempre in maniera molto collegiale, insieme ai consiglieri Di Maio, De Stefano e Salvatore Monaco, ci siamo recati tre volte insieme ad Inwit sulla foce del fiume Sarno, dove c’è un terreno di proprietà comunale, peraltro di dimensioni più ampie di questo di via Piombiera, dove sarà possibile installare l’antenna».