A cura della Redazione

Un percorso in bici per scoprire le bellezze archeologiche e naturalistiche del nostro territorio e promuovere la mobilità sostenibile.

È questo l'obiettivo della Biciclettata tra le due Torri, promossa dalle associazioni Free Spirits on Tour e ABC-Associazione Benessere Collettivo con il patrocinio dei Comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata.

L’evento, finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, si terrà domenica 25 maggio. Si potrà partecipare all'iniziativa con proprie bici o usufruendo del servizio bike sharing Vaimoo, attivo in entrambe le città. A coordinare l’iniziativa gli assessori Laura Vitiello di Torre del Greco e Lina Nappo di Torre Annunziata.

La partenza è prevista alle 9.30 dalla villa comunale Ciaravolo in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco e terminerà nei pressi della chiesa di San Michele in località Rovigliano a Torre Annunziata. Lungo il percorso, diverse soste per visitare i siti di interesse storico e paesaggistico come Villa Sora e litoranea a Torre del Greco e Capo Oncino, darsena e litorale delle Sette Scogliere a Torre Annunziata.

Sarà possibile aggiungersi al gruppo anche a metà strada: chi vuole partecipare solo sul territorio di Torre Annunziata, è previsto un raduno alle 11.30 nei pressi della rotonda del Tribunale. Chi intende prendere parte alla biciclettata, dovrà prenotarsi inviando una mail a freespiritstour@gmail.com

“Ancora una volta il Comune è attento alle iniziative che mettono al centro la promozione culturale e la mobilità sostenibile, puntando alla valorizzazione delle nostre tante bellezze monumentali e paesaggistiche – spiega il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella –. L’iniziativa prenderà il via nella zona della villa comunale Ciaravolo, una delle location che l’amministrazione ha migliorato con interventi mirati, rendendola sempre viva con iniziative costanti e sempre varie”.

“I comuni della costa vesuviana devono ragionare sempre più come un’unica entità territoriale e culturale – afferma il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo – e questo tipo di iniziative vanno in questa direzione. Si tratta anche di un’occasione per utilizzare il servizio bike sharing Vaimoo da pochi giorni attivo anche nella nostra città e ammirare il patrimonio del nostro territorio vesuviano”.