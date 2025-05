A cura della Redazione

La Ciclovia Vesuvio-Mare rappresenta una delle opere più significative in termini di mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio vesuviano. Un progetto che interessa attualmente i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata, ma che necessita di essere completato nella sua interezza ed esteso anche ad altre aree strategiche rimaste finora escluse dal tracciato originario.

Per questo motivo, i consiglieri regionali Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico, e Gennaro Saiello del Movimento 5 Stelle, hanno presentato una mozione congiunta che sarà discussa nella prossima seduta del consiglio regionale con la quale si impegna la Giunta regionale ad ampliare il progetto anche ai comuni di Marigliano, Scisciano e Ottaviano, e ad accelerare l’iter di realizzazione dell’opera.

"È giunto il momento di dare un’accelerata concreta alla realizzazione della Ciclovia. Con il Partito Democratico abbiamo condiviso l’importanza di portare in aula una mozione che impegni la Regione a completare l’intero tracciato, in linea con la delibera di Giunta n. 245 del 3 maggio 2017.

Chiediamo inoltre che venga predisposto, insieme ai Comuni e agli enti competenti, un piano urgente di bonifica delle tratte dismesse, con la rimozione dell’amianto e la messa in sicurezza sanitaria e ambientale. La Ciclovia può diventare un volano per un nuovo modello di sviluppo sostenibile, basato sul turismo lento, la tutela del paesaggio e una migliore qualità della vita per i cittadini" - ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Gennaro Saiello.

Il progetto non è solo un’infrastruttura di mobilità dolce, ma anche un’occasione per interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, in particolare lungo le tratte dismesse che versano in condizioni di abbandono.

"La Ciclovia Vesuvio-Mare ha il potenziale per diventare un simbolo concreto di rinascita e coesione territoriale. È un’opera che nel corso degli anni ha incontrato ostacoli burocratici, ma ha mantenuto intatto il suo valore. Oggi più che mai, è fondamentale darle un’accelerata, estendendola ai comuni come Marigliano, Scisciano e Ottaviano. Da qui l'idea di presentare una mozione insieme al collega Saiello. Le risorse economiche sono disponibili, ma i tempi stringono: rischiamo di perdere fondi europei e PNRR se non interveniamo subito. La Ciclovia deve unire il Vesuviano, non frammentarlo. Per questo serve un cambio di passo per realizzare l'opera" - ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico, Mario Casillo.