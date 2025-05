A cura della Redazione

E’ tutto pronto per la festa, Cagliari permettendo. Se tutto andrà bene, i giocatori del Napoli sfileranno sul lungomare Caracciolo a bordo di due bus scoperti. Ancora da definire la data dell'evento, l'ipotesi è lunedì.

Intanto la squadra si prepara nel chiuso di Castel Volturno, con due incognite: il risultato del match scudetto e le decisioni di Antonio Conte, che potrebbe lasciare la panchina dopo aver ricostruito un Napoli che l'anno scorso finì al decimo posto, in crisi profonda, e senza i due protagonisti dello scudetto 2023 del calibro di Osimhen e Kvaratskhelia.

Il tecnico terrà oggi, giovedì 22 maggio, la consueta conferenza stampa della vigilia ma le sue decisioni si conosceranno solo alla fine dei giochi. Il rapporto con de Laurentiis e con l'ambiente, apparso incrinato palesemente in alcune dichiarazioni polemiche del mister, potrebbe essere ricucito dal quarto scudetto azzurro, dalla voglia di giocare la Champions e dai 150 milioni che il club è pronto a investire sul mercato.

Si vedrà: intanto il Napoli ha un match scudetto da vincere, prima di ogni altra considerazione, in una città che ha abbandonato la scaramanzia ed è già costellata di bancarelle per la vendita di bandiere e magliette azzurre. Restano i dubbi sulle condizioni di Buongiorno e Lobotka, due punti fissi della squadra. Conte vorrebbe averne in campo almeno uno ma comunque Olivera e Gilmour sono pronti come titolari al centro della difesa e del centrocampo.

Tutto deciso invece per l'auspicata notte della gioia. Ai tre maxischermi di venerdì sera a Napoli in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia se ne aggiungeranno altri 53 in altrettanti Comuni della provincia, come deciso dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, di concerto con il prefetto, Michele Di Bari.

"La passione per il Napoli è fortissima non solo in città, ma anche in tutta l'area metropolitana - ha spiegato Manfredi -.

Abbiamo voluto, quindi, sostenere l'installazione di maxischermi in tanti Comuni perché tutti i cittadini possano vivere questo momento nella gioia dello stare insieme e in sicurezza, sul proprio territorio".

Poi in caso di vittoria ci sarà per la prima volta a Napoli anche la festa con due grandi autobus scoperti che porteranno la squadra azzurra sul lungomare Caracciolo, protetto da circa due chilometri e mezzo di transenne. La festa verrà trasmessa in diretta su altri quattro maxischermi in aree limitrofe al lungomare. Nel centro cittadino scatterà in serata una grande area pedonale, denominata "zona azzurra", per poter festeggiare senza veicoli. Il Comune di Napoli ha stanziato mezzo milione di euro, mentre la Regione Campania contribuisce con 450.000 euro.

Saranno anche impegnati circa 400 volontari della Protezione Civile Regionale. Il prefetto Di Bari ha precettato i dipendenti Fs per evitare conseguenze dallo sciopero proclamato proprio per venerdì da alcune sigle sindacali.