A cura della Redazione

La "rete di Ospitalità Diffusa - AreV-OD" invita a partecipare alla presentazione che ci sarà oggi, alle ore 18,00, presso il Lido Rena Nera Beach alla via G. Marconi 7, a Torre Annunziata, dei percorsi cicloturistici in e-Bike, attivi per questa stagione nell'area vesuviana.

Nell'occasione la Guida cicloturistica, Fabrizio Franzese, presenterà i percorsi che propone con bici a pedalata assistita, dallo stesso messi a disposizione.

Al momento i percorsi sono al Vesuvio, in costiera sorrentina e sui Monti Lattari (Faito).

La proposta è rivolta a turisti ed a locali. Una "Experience" sostenibile per visitare e/o scoprire il Territorio, con una prospettiva naturalista e "Slow". Gli ospiti delle Strutture associate alla "rete di Ospitalità Diffusa - AreV-OD", potranno godere di servizi e sconti in esclusiva.

Nel corso della presentazione verrà offerto, in riva al mare, un drink a tutti i partecipanti.