A cura della Redazione

In diretta streaming sulla pagina Facebook “Città di Torre Annunziata” le sedute del consiglio comunale.

Ad annunciarlo è il presidente del consiglio Davide Alfieri a margine dell’assise pubblica che si è riunita ieri per approvare il rendiconto 2024.

“Abbiamo lavorato in questi mesi per organizzare un servizio che garantisce trasparenza e partecipazione - spiega il presidente Alfieri -. Naturalmente venendo da una gestione commissariale, non era previsto nel bilancio dell’Ente un capitolo di spesa specifico per i costi di questo servizio. Abbiamo stanziato delle risorse ben precise in occasione della variazione di bilancio, non solo per far partire il servizio, ma soprattutto per dargli continuità e stabilità. La diretta streaming del consiglio comunale - spiega il presidente - è uno strumento che consente di ridurre la distanza tra i cittadini e la politica. E’ un’iniziativa sulla quale mi ero impegnato sin dai primi mesi del mio mandato e sono soddisfatto di un provvedimento che garantisce trasparenza amministrativa”.