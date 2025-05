A cura della Redazione

Si è svolta venerdì 24 maggio alle ore 18,00, presso il Lido Rena Nera Beach alla via G. Marconi, 7, Torre Annunziata, la presentazione ufficiale, organizzata dalla rete di "Ospitalità Diffusa - AreV-OD", dei nuovi percorsi cicloturistici che arricchiranno l'offerta turistica dell'area vesuviana per questa stagione.

Nell'occasione la ciclo guida turistica, Fabrizio Franzese, ha aderito all'Associazione in qualità di partner ed ha sottoscritto il Manifesto dell'Ospitalità Diffusa, Patto per il Benessere degli Ospiti/Turisti nell'area Vesuviana, sottoscritto tra le strutture ricettive extra-alberghiere e gli operatori commerciali aderenti

Durante l'incontro, la guida cicloturistica Fabrizio Franzese ha illustrato i percorsi disponibili con bici a pedalata assistita, messe a disposizione per permettere a tutti di godere delle bellezze naturali senza affaticarsi eccessivamente. Attualmente, la guida cicloturistica propone tre diversi ed emozionanti percorsi: il Vesuvio, la Costiera Sorrentina e i Monti Lattari, offrendo così una vasta scelta per chi desidera esplorare il territorio con una prospettiva naturalista e "Slow".

L'evento ha visto la partecipazione anche della dott.ssa Maria Rosaria Balzano, vicesindaco del Comune di Trecase nonché assessore al Turismo, e dell'avv. Daniele Carotenuto, assessore all'ambiente ed alla Mobilità del Comune di Torre Annunziata, oltre ai soci dell’associazione, appassionati, nonché a diversi locali interessati a scoprire il territorio attraverso un'esperienza sostenibile e immersiva.

L'iniziativa è pensata per far scoprire ai turisti le bellezze del nostro territorio attraverso una comoda passeggiata su e-bike supportati da Fabrizio Franzese, guida cicloturistica, amante del territorio dove è nato e vive, da sempre appassionato della natura e delle bici, il tutto fatto alla volta di favorire un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Gli ospiti delle strutture associate potranno inoltre usufruire di servizi e sconti esclusivi, rendendo l'esperienza ancora più accessibile e vantaggiosa.

A rendere la serata ancora più piacevole, la presentazione si è conclusa con un drink offerto in riva al mare, regalando ai partecipanti un momento di relax e convivialità in uno scenario suggestivo. Con questa proposta innovativa, il cicloturismo si conferma un'importante leva per la valorizzazione del territorio vesuviano, promuovendo un modo alternativo e sostenibile di scoprirne le meraviglie.