“Un sogno nato tra risate, prove notturne e tante idee che oggi si è trasformato in una realtà che ci emoziona ogni volta che si apre il sipario”. L’essenza del progetto teatrale “I Caponi” di San Marzano sul Sarno è racchiusa nell’incipit che la compagnia ha scelto per presentarsi al pubblico, al “suo” pubblico che sempre più numeroso, convinto e caloroso partecipa oramai dal 2019, anno della costituzione dell’associazione, ai puntuali appuntamenti con il palcoscenico.

Il nuovo spettacolo, “Don Pascà fa acqua ‘a pippa” di Gaetano Di Maio, ha fatto registrare tre sold out nelle tre repliche programmate al Teatro San Pietro di Scafati il 24 e 25 maggio. Una marea di appassionati che ha letteralmente travolto la compagnia generando una robusta immissione di entusiasmo, presupposto propedeutico per una messinscena di spessore artistico importante.

Gaetano Di Maio, nel periodo d’oro del Sannazzaro di Napoli tra gli anni ‘70 e ‘90, rielaborò un testo del teatro popolare ottocentesco di Antonio Petito, “Don Pascà fa acqua ‘a pippa”, adattandolo e creando i presupposti per una vicenda più accattivante e moderna da consegnare alla maestria dell’immensa Luisa Conte. Una storia esilarante, dirompente e irresistibile che ruota intorno alla miseria quotidiana vissuta dalla lavandaia Concetta e dal marito, il falegname Ciccillo. Il ritorno dopo 20 anni dall’America di Cesarino, fratello di Ciccillo, sembra porre fine ai loro stenti, alle loro privazioni. Invece...

Raffaele Franza, regista e attore protagonista della commedia, è riuscito a conferire allo spettacolo il ritmo idoneo e perfettamente conforme al serrato incalzare della vicenda. Operazione fondamentale per la realizzazione di una rappresentazione effervescente, sagace, viva, intensa. Al delizioso prodotto finale hanno contribuito gli attori della compagnia. Tutti, indistintamente. E ciò rappresenta una tangibile, esponenziale crescita artistica che “I Caponi” fanno registrare ad ogni loro nuova proposta teatrale.

Anche in questo ultimo lavoro, il team diretto da Raffaele Franza ha inserito le performance di attori provenienti da altre compagnie nell’ambito dell’oramai consolidato interscambio culturale che nobilita e accresce notevolmente lo spessore del progetto che già di per sè contiene encomiabili previsioni statutarie di solidarietà. I prossimi appuntamenti della compagnia “I Caponi”, infatti, saranno finalizzati a raccogliere fondi per le associazioni “Autismo fuori dal silenzio” di Pagani e “Unione Italiana Ciechi Ipovedenti” di Salerno.

La commedia “Don Pascà fa acqua ‘a pippa” verrà replicata il 1° giugno al Teatro “De Lise” di Sarno, il 22 giugno al Parco delle Fontanelle di Sarno, il 12 luglio al Parco Urbano di San Marzano, il 27 settembre all’Auditorium comunale di Pagani.

La fitta agenda artistica prevede, poi, per l’autunno prossimo la realizzazione di una commedia del repertorio de “I Ditelo voi”. E sarà proprio uno dei componenti del gruppo teatrale partenopeo a dirigerla: l’attore e regista Francesco De Fraia.

In “Don Pascà fa acqua ‘a pippa”, commedia in due atti di Gaetano Di Maio, recitano: Raffaele Franza, Anna Murante, Ciro Chervino, Lello Fabbri, Lucia Adinolfi, Lucia Lamberti, Mariolina Pesce, Raffaele Palomba, Rita Calabrese, Rosa Liguori, Salvatore Franza, Tiziana Prete, Salvatore Franza junior, Antonio Fiorino. Regia Raffaele Franza.