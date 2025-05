A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di azienda artigiana nella lavorazione del legno con sede a Trecase – ricerca le seguenti figure:

- Falegname - Requisiti: età compresa tra i 18 e i 50 anni; capacità nell’utilizzo di utensili e macchinari da falegnameria.

- Apprendista falegname - Requisito: età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per entrambe le figure è richiesta disponibilità a trasferte in ambito territoriale nazionale. Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro l’8 giugno 2025 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando in oggetto Falegname.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03.