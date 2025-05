A cura della Redazione

Ritorna a Torre Annunziata il Mercato della Terra Paniere Vesuviano. Domenica 1 giugno il nuovo appuntamento con “le Passeggiate di Primavera”, il format che unisce il tradizionale appuntamento promosso da Slow Food con la partecipazione delle associazioni e dei commercianti locali.

Dalle 9.30 alle 13.30 corso Umberto I sarà chiuso al traffico per ospitare gli stand dei produttori e coltivatori della condotta e le diverse associazioni che parteciperanno alla giornata (da via Maresca a piazza Ernesto Cesaro).

In campo il Forum dei Giovani, Legambiente, Libert.A., Opimusic APS, Ri-bello e Misericordia che animeranno il corso con laboratori creativi per i più piccoli, esposizioni e tanto divertimento. Partner della manifestazione anche l’ACTA: i commercianti saranno aperti trasformando così il corso in una galleria del commercio, delle arti e dei mestieri.

Un appuntamento particolare quello di domenica 1 giugno, che avrà la pasta come filo conduttore della giornata. Si comincia con il laboratorio artigianale di lavorazione delle cocciolelle, grazie alla collaborazione del Pastificio Setaro e dell’associazione Familiar-Mente APS. A seguire, alle 11 l’incontro con l’architetto Michele Cuomo, vincitore del Compasso d’Oro nel 2011 per la pasta “Canna di fucile”. Al termine della mattinata incontro con la pasta di Casa Caponi e la guida alle Osterie Slow Food.

“Le passeggiate di Primavera” rappresenta un format nuovo che unisce un’iniziativa che funziona da tempo, come il Mercato della Terra di Slow Food, con il tessuto economico e culturale cittadino. La pasta e l’arte bianca rappresenta un elemento identitario di Torre Annunziata - spiega l’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione – per questo abbiamo dato un tocco di novità per questo nuovo appuntamento, prevendendo laboratori e attività dedicati alla pasta”.