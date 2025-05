A cura della Redazione

Si rinnova il tradizionale appuntamento del pellegrinaggio a Pompei, promosso, nel mese di maggio, dall’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

“Il pellegrinaggio di quest’anno – afferma Mons. Francesco Alfano - acquista un significato speciale a motivo del Giubileo che stiamo vivendo. Abbiamo accolto l’invito di Papa Francesco a metterci in cammino sulle strade del mondo, ad attraversare la Porta che è Cristo, per andare incontro ai fratelli più deboli e riconoscerlo nei poveri, ad accogliere il dono dell’indulgenza che ci fa sperimentare la vita nuova dei figli di Dio. Guardiamo dunque a Maria, la Vergine che portando nel suo seno Gesù va incontro a Elisabetta. Impariamo da lei a salire il Calvario per stare ai piedi della Croce senza perdere la fiducia e attendendo l’alba della risurrezione. Arrivederci al nostro appuntamento annuale, atteso e desiderato da tanti: svegliamo insieme l’aurora facendoci tutti Pellegrini di Speranza!”.

I fedeli della diocesi partiranno venerdì 30 maggio dalla Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento e giungeranno sabato 31 maggio alle prime luci dell’alba a Castellammare di Stabia. I pellegrini si raduneranno all’incrocio Viale Europa (Via Tavernola) e proseguiranno verso Pompei preceduti dal Quadro della Madonna. Il secondo punto di ritrovo, invece, sarà il Ponte della Cartiera (Pompei) per proseguire insieme fino al Santuario e partecipare alla Santa Messa. La celebrazione eucaristica sarà presieduta, alle 6.30, dall’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano, all’interno del piazzale “San Giovanni XXIII”.

Il programma dettagliato

PARTENZA VENERDÌ 30 MAGGIO ORE 22:30

Ore 23:00 – Sant’Agnello

Ore 23:30 – Piano di Sorrento

ORE 24:00 – Meta

SABATO 31 MAGGIO ORE 01:30 – VICO EQUENSE

Ore 03:00 – Pimonte, Lettere, Casola, Gragnano, Raduno in Piazza Trivione

ORE 03:15 – Castellammare di stabia, Centro antico e Collina,Raduno in Piazza Giovanni XXIII

1° PUNTO DI RADUNO ORE 04:00

Castellammare di Stabia, Incrocio Viale Europa – Via Tavernola

I Pellegrini si radunano e proseguono verso Pompei preceduti dal Quadro della Madonna

ORE 04:00 – S. Antonio Abate e S. Maria la Carità, Raduno in Piazza della Libertà

ORE 04:30 – Petraro, Raduno nel Piazzale della Chiesa

2° PUNTO DI RADUNO ORE 05:30

Ponte della Cartiera (Pompei), tutti radunati si prosegue in preghiera verso il Santuario

ARRIVO AL SANTUARIO – SABATO 31 MAGGIO ORE 06:30

Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Francesco Alfano.