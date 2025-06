A cura della Redazione

Sono disponibili presso le biglietterie di Napoli i 40mila tagliandi EAV dedicati alla promozione del sito di Oplonti. L’iniziativa di marketing turistico, lanciata dal Comune di Torre Annunziata su iniziativa dell’assessore al turismo Alfonso Ascione, in collaborazione con Parco Archeologico di Pompei e EAV, fu presentata lo scorso 2 aprile presso la direzione generale EAV.

“E’ una straordinaria occasione per promuovere il patrimonio archeologico della città – spiega l’assessore al turismo Alfonso Ascione – . Da oggi e per i prossimi mesi circoleranno nel circuito di Napoli 40mila tagliandi con le immagini della Villa di Poppea. Pendolari, turisti e cittadini si ritroveranno tra le mani foto e affreschi della Villa di Oplontis”.

Un’iniziativa importante che ha visto la fondamentale collaborazione del Consorzio Unico Campania: grazie al quale, infatti, il numero di tagliandi stampato è stato aumentato: 40mila in totale, 30mila in più rispetto ai 10mila previsti inizialmente.

I biglietti sono disponibili nelle biglietterie di Napoli e sono validi per utilizzare la rete EAV su ferro del circuito "Urbano Napoli": Metropolitana, Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana (tratta urbana di Napoli).

“L’amministrazione comunale è accanto alla direzione del Parco nella promozione del patrimonio archeologico – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo –. Oplontis è il secondo sito archeologico dell’area dopo gli Scavi di Pompei e può crescere in termini di affluenza. Questa iniziativa va appunto in questa direzione: far conoscere la bellezza della Villa di Poppea alle centinaia di migliaia di turisti che ogni giorno circolano a Napoli”.