"Nella Basilica "Ave Gratia Plena" Maria SS. della Neve di Torre Annunziata si sta costituendo un coro liturgico e, all'occorrenza, polifonico. Un coro che animi la liturgia domenicale e le feste solenni (Pasqua, 5 Agosto, 22 Ottobre, Natale... e tutte le solennità e festività).

“Tutti siete invitati a partecipare. Non occorre una “bella voce”, ma occorre solo tanto amore per il canto: le voci, belle o meno belle che siano, devono unirsi in un unico canto che accompagna il popolo di Dio: l'assemblea”, si legge nell’invito alla cittadinanza.

Giorno di prova (per ora): sabato 14 giugno dalle ore 17 alle ore 18 in Basilica nei pressi dell'organo.