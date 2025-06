A cura della Redazione

Stabiliti i giorni della distribuzione del pacco alimentare per le famiglie beneficiarie di Torre Annunziata. Esse sono in tutto sono 684, di cui 150 con un solo componente e 534 con due o più componenti. 168 famiglie sono ammissibili per scorrimento mentre 351 sono quelle escluse. In totale le famiglie ichiedenti sono 1.203.

I giorni della distribuzione:

- 23 giugno dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00.

- 24 giugno dalle ore 09,00 fino alle ore 18,00.

I beneficiari che non avranno ritirato il pacco nei giorni prestabiliti potranno effettuare il ritiro unicamente nel giorno 25 giugno dalle ore 09:00 alle ore 12:00

La consegna del pacco alimentare sarà effettuata presso la palestra della ex-scuola “Penniniello” via Settetermini – Parco Penniniello – Torre Annunziata.

E' possibile consultare le graduatorie dei beneficiari del sostegno alimentare per l’anno 2025 sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata.

Per informazioni e chiarimenti e’ possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri 0815358617 e 0815358309