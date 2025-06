A cura della Redazione

Fornitura libri di testo anno scolastico 2025/2026 per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado residenti a Torre Annunziata.

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo "buono libri" anno scolastico 2025/2026, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo per le Scuole Secondarie di I e II Grado (Scuole Medie e Superiori) che insistono sul territorio comunale.

Le domande potranno essere inserite su piattaforma a partire dal giorno 01/07/2025 fino alle ore 12:00 del giorno 22/08/2025.

Destinatari del beneficio: alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado appartenenti a famiglie con ISEE 2025 (REDDITI 2023) in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00

ISEE da € 0,00 a € 10.633,00 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella 1^ fascia di reddito. Eventuali risorse residue saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella 2^ fascia. Il beneficio in oggetto è finanziato con fondi della Regione Campania e, pertanto, la sua concessione è subordinata all'effettivo, relativo introito nelle casse comunali dell'Ente.