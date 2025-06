A cura della Redazione

"L'attenzione della Regione Campania per il comparto florovivaistico è massima. Lo dimostrano gli investimenti degli ultimi anni e, in particolare, il grande impegno che stiamo mettendo nella realizzazione del più grande polo logistico e Mercato dei fiori a Torre Annunziata: un'opera all'altezza degli standard europei che ci auguriamo di poter inaugurare al più presto".

E’ quanto ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro tenutosi oggi, lunedì 23 giugno, a Palazzo Santa Lucia con i produttori della filiera florovivaistica che hanno rappresentato la Campania all’edizione 2025 di Euroflora.

I numeri di Gaia Florum

Il nuovo mercato florovivaistico Gaia Florum, che sorgerà in via Terragneta a Torre Annunziata (capannoni ex Metalfer), si prepara a diventare il più grande polo logistico d’Italia dedicato alla commercializzazione di piante in vaso e fiori recisi. Un progetto ambizioso che rappresenta una svolta concreta per il settore.

La struttura, di proprietà della Regione e gestita da Gaia Florum S.p.A., si estenderà su oltre 21 mila metri quadrati coperti, a cui si aggiungono 26 mila metri quadrati di parcheggi. Saranno disponibili più di 500 posti per auto e camion, pensati per agevolare la logistica degli operatori.

Il mercato ospiterà oltre 50 depositi da più di 100 mq, 60 unità da 40 mq e ben 300 stalli di vendita all’ingrosso. Sono previste aree specifiche per il fiore reciso, per le piante in vaso e per i vivaisti, oltre a una sezione dedicata agli articoli per fioristi.

Grande attenzione è stata posta anche alla logistica e alla sostenibilità: tutta la movimentazione interna della merce avverrà tramite carrelli elettrici e l’intera struttura sarà alimentata da un impianto fotovoltaico, nel pieno rispetto dell’ambiente.

A breve sarà possibile prenotare box e stalli, mentre dal 27 febbraio al 1 marzo 2026 l'area ospiterà Expo Flora. Si tratta di un passo decisivo per superare il gap infrastrutturale che per anni ha frenato lo sviluppo di questo comparto e per offrire finalmente uno spazio moderno, efficiente e competitivo al florovivaismo campano.

L'edizione 2025 di Euroflora

La kermesse tenutasi a Genova ha dimostrato, ancora una volta, lo stato di salute del comparto florovivaistico della Regione Campania, che ha partecipato all'evento con una Collettiva regionale organizzata e coordinata dall'Assessorato all'Agricoltura, composta da 16 strutture tra aziende agricole, cooperative, consorzi ed operatori del settore, in rappresentanza di oltre 600 aziende florovivaistiche regionali.

"Qualcuno può pensare che il florovivaismo sia il settore meno visibile dell’agricoltura - ha dichiarato l’assessore regionale Nicola Caputo -, ma non è così! Teniamo moltissimo anche a questa filiera, come dimostrano gli investimenti messi in campo e il recente bando dedicato. Inoltre, stiamo lavorando al marchio di qualità che permetterà alle aziende di accedere a nuovi canali di promozione e finanziamento".

Il settore florovivaistico campano continua infatti a registrare numeri importanti, come dimostrano i premi e le menzioni ottenuti in occasione dell’ultima edizione di Euroflora.

"I fiori della Campania vincono e convincono. Risultati che confermano la qualità dei nostri prodotti e l’affidabilità dei nostri produttori – ha affermato Enzo Malafronte, presidente di Gaia Florum -. Il nostro obiettivo ora è dotare la Regione del più grande polo logistico e mercato dedicato ai fiori recisi e alle piante in vaso. Il 2026 sarà l’anno del completamento dei lavori a Torre Annunziata: un’opera all’avanguardia, pensata per rispondere alle esigenze di mercato e produttori, con un occhio attento alla sostenibilità."

I premi di Genova

La Campania è stata premiata ben 22 volte, partecipando a oltre 110 concorsi. Tre i premi conquistati dalla Cooperativa La Partenopea, che ha vinto la medaglia d'oro per lo statice (Limonium), per la Strelitzia reginae, e la medaglia d'argento per la violaciocca. La Floricola Gargiulo si è aggiudicata la medaglia d'argento per la gerbera. En Flower ha ottenuto la medaglia d'oro per il gladiolo e quella d'argento per il lilium. New Phlora ha vinto la medaglia d'oro per l'anthurium. Flora Trade International si è aggiudicata il secondo premio per il garofano standard. Tre premi anche per la Cooperativa FloraPompei, che si è aggiudicata la medaglia d'oro per la gerbera e per il lilium e la medaglia d'argento per l'anthurium.

Primo premio per la peonia al Consorzio Produttori Florovivaisti Campania. Secondo premio per lo statice di Flora Campana International. Due primi premi per la Cooperativa Ortofloricola Sant'Antonio Flowers, per la rosa spray e per il garofano standard. Secondo premio per il crisantemo multiflora della Cooperativa Floricultura Mediterranea. Due secondi premi per la Collettiva Florovivaistica della Regione Campania, che ha ottenuto la medaglia d'argento per il più bel bouquet matrimoniale e per la più bella, originale e numerosa presentazione di composizioni floreali a tema a opera di una collettiva. Attestato di partecipazione per Green Leaf, SM International, Ortofloricola Sant'Antonio, Cooperativa del Golfo, Natura Buona e Acanfora Fiori.

Tre le menzioni per la Collettiva regionale: per la decorazione, la ricchezza e la complessità dell'allestimento, per l’abbondanza e la varietà delle composizioni floreali, per la ricchezza e la varietà dei fiori recisi esposti e la sapiente composizione con elementi architettonici che ricordano la realtà partenopea. Infatti, per la kermesse è stata realizzata un'installazione che riproduce il chiostro maiolicato del Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli.