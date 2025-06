A cura della Redazione

Convocato per giovedì 26 giugno alle ore 9,30 a Palazzo Criscuolo una seduta di consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Città di Torre Annunziata”.

Tre gli ordini del giorno di un certo interesse poi tutti riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio (sette). Per i non addetto ai lavori i debiti fuori bilancio sono obbligazioni di pagamento verso terzi che l'Ente assume senza la dovuta copertura finanziaria.

Tra i tre punti in discussione, l’affidamento alla Società in House “Prima Vera s.r.l.” dei Servizi di igiene urbana, pulizia degli uffici comunali, pulizia stagionale della spiaggia libera e approvazione del contratto di servizi fino al 31 dicembre 2030; l’acquisizione al Patrimonio indisponibile del Comune di Torre Annunziata di beni confiscati alla criminalità organizzata siti in Via Pastore n. 3; la richiesta di dismissione e riconversione della tratta ferroviaria Torre Annunziata - Castellamare di Stabia e Gragnano (punto già all'ordine del giorno del precedente consiglio comunale ma poi rinviato perché nell’oggetto non c’era la parola “riconversione”).