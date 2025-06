A cura della Redazione

Finalmente i residenti di via Torretta di Siena potranno essere serviti dalla rete idrica e dalla rete fognaria.

Sono in corso in queste settimane i lavori, a cura di Gori, per estendere i sottoservizi a tutti gli abitanti dell'area. Un cantiere che, una volta completato, consentirà ai residenti delle oltre 50 abitazioni della zona di usufruire del collettamento alle fogne e alla rete idrica, eliminando così i disagi affrontati finora per la mancanza di infrestrutture idriche

Un risultato raggiunto grazie alla Gori che ha recepito le istanze dei residenti e dell'amministrazione comunale.