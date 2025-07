A cura della Redazione

Parte il progetto “Folk Studio” della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata. Prima serata di musica e divertimento sarà giovedì 3 luglio 2025 alle ore 19:00, e si esibiranno i Pastamadre presso la sede della Pro Loco in via Sepolcri n°16 a Torre Annunziata.

Ad allietare una serata tra inediti dal sapore sincero e cover che risuonano familiari, in un’atmosfera intima, autentica, fatta di musica suonata con l’anima, saranno Lorenzo Sorbo, Carmine Patricelli e Salvatore Prezioso.

“Il nostro unico scopo è quello di portare non solo cultura, ma anche divertimento - ha commentato il presidente Luigi Scognamiglio -. Noi della Pro Loco abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra sede gratuitamente per far esibire chiunque lo voglia, affinché anche la musica possa approdare nella nostra sede per allietare i cittadini e i numerosi turisti che in questo periodo soggiornano nella nostra città”.

La Pro Loco metterà a disposizione degli artisti il locale, la copertura SIAE e l’impianto audio. L’ingresso sarà totalmente gratuito. Tutte le serate con gli artisti saranno annunciate sui canali social della Pro Loco e sul sito, ma per qualsiasi informazione è attivo il numero Whatsapp 3889980886.

Tutta la cittadinanza è invitata, trascorreremo un giovedì con tramonto sonoro, tra amici, emozioni e buona musica dal vivo.