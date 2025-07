A cura della Redazione

L’ Associazione Genitori di Torre Annunziata Insieme per la Scuola plaude all'iniziativa dell'amministrazione comunale di avviare in estate la manutenzione ordinaria delle scuole comunali, e lo fa attraverso un comunicato a firma del dott. Raffaele Scigliano, presidente dell'associazione.

«L’Associazione Genitori di Torre Annunziata Insieme per la Scuola - si legge nella nota - saluta con favore l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria nei plessi degli Istituti Scolastici di competenza comunale. Utilizzare il periodo estivo per ridurre al minimo i lavori di manutenzione durante l’anno scolastico significa mettere finalmente al centro dell’attenzione la sicurezza degli edifici scolastici, priorità da perseguire e difendere che ha visto codesta Associazione tanto impegnata negli anni passati».

Poi si fa menzione ai fondi per la piccola manutenzione ordinaria, delegata direttamente alle scuole con lo stanziamento di risorse.

«Riteniamo che questa iniziativa promossa dall’Assessore Lina Nappo, in aggiunta al trasferimento alle scuole dei fondi per la piccola manutenzione ordinaria, possa rendere le scuole frequentate dai nostri figli più sicure ed aiutare gli Istituti Scolastici a risolvere velocemente problemi di manutenzione di minore entità che, in passato, a causa di macchinose procedure burocratiche da attivare, venivano risolti male ed in ritardo con conseguenze dannose per il personale scolastico e per gli alunni stessi.

Ci auguriamo - conclude la nota - che queste prime azioni intraprese dall’ Amministrazione Comunale per rendere le scuole cittadine sempre più sicure siano costanti e più vigorose nel tempo, affinchè ciascuna scuola possa davvero diventare centro di riferimento sociale e culturale per ogni quartiere della nostra città».