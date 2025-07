Si è svolta venerdì mattina, nella suggestiva cornice di Palazzo Criscuolo, la prima riunione dell’Osservatorio per la Legalità di Torre Annunziata. Un incontro informale e conoscitivo, voluto per gettare le basi del percorso di lavoro che prenderà ufficialmente il via a settembre.

«L’Osservatorio avrà un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della legalità – hanno spiegato il sindaco Corrado Cuccurullo e il presidente Nicolas Balzano – perché la legalità non è un concetto astratto, ma una pratica concreta che deve essere portata avanti ogni giorno».

L’obiettivo è chiaro: costruire, insieme alle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini, un percorso condiviso che promuova il rispetto delle regole, il senso civico e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

I lavori dell’Osservatorio proseguiranno dopo la pausa estiva: a settembre è prevista la convocazione della prima riunione ufficiale, durante la quale verranno definiti programmi, priorità e modalità operative per affrontare le criticità del territorio e rafforzare il presidio di legalità nella città.