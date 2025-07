A cura della Redazione

In occasione dei 40 anni dall’omicidio del giornalista napoletano Giancarlo Siani (23 settembre 1985), si terranno due appuntamenti pubblici per presentare il libro “Giancarlo Siani. Terra nemica” di Pietro Perone, edito da San Paolo Edizioni, con la prefazione di Marco Risi e la postfazione di Gianmario Siani.

Un romanzo civile, documentato, umano. Un atto di memoria attiva contro l’oblio, per continuare a raccontare la verità che dà fastidio, quella che Giancarlo ha pagato con la vita.

30 luglio – ore 19

Arena Spartacus Festival – Santa Maria Capua Vetere

Serata dedicata alla memoria, alla verità e al giornalismo d’inchiesta. Presentazione del libro “Giancarlo Siani. Terra nemica”.

Interverranno: Paolo Siani – Fratello di Giancarlo, da sempre impegnato a tenere viva la memoria del fratello, Federico Cafiero De Raho – Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Graziano – Magistrato, Presidente di UNICEF Italia, Raffaele Picaro – Direttore Dipartimento di Giurisprudenza – Università “Luigi Vanvitelli”, Ottavio Lucarelli – Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

31 luglio – ore 19

Rassegna “Libri nel Bosco” – Ostia (Via del Martin Pescatore 4 – Infernetto). Un incontro nella natura per parlare di chi ha scelto la verità in territori dominati dalla paura.

Presentano: Valerio Onorati, Victoria di Ohana - Prenotazione obbligatoria: 06541356

“Giancarlo Siani. Terra nemica” non è solo un libro. È un tributo, un’indagine, un atto di resistenza. È la voce di chi non si è voltato dall’altra parte. È il racconto di cosa è successo dopo gli spari, nel buio della verità negata, dei depistaggi, delle complicità.