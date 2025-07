A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Torre Annunziata esprime il forte desiderio di avviare un percorso amministrativo che possa portare al recupero e riuso della storica chiesa di San Gennaro, situata al corso Garibaldi, 52. Questo edificio, che risale al periodo compreso tra il 1656 e il 1670 e che fu costruito dalla famiglia Pagano in segno di gratitudine per l’eruzione del Vesuvio del 1631, rappresenta uno dei luoghi più antichi e significativi della città. Un tempo cappella privata, la chiesa è stata poi affidata ai Frati Osservanti e successivamente al Terzo Ordine Francescano.

Attualmente sconsacrata e di proprietà del Demanio, la chiesa è in uno stato di abbandono, ma recentemente è stata inserita tra i "Luoghi del Cuore" del FAI, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore del patrimonio culturale e naturale del Paese e per sostenere progetti di recupero.

Il Partito Democratico chiede all’Amministrazione Comunale di farsi promotore presso le Istituzioni sovracomunali, come la Città Metropolitana di Napoli, la Regione Campania e il Ministero competente, affinché venga attivato un progetto di riqualificazione dell'edificio, con il possibile utilizzo dei fondi del PNRR e di altri programmi per la rigenerazione urbana.

Il recupero della chiesa di San Gennaro, come affermato dal Partito Democratico, rappresenta anche una sfida simbolica. L’edificio è situato in una zona cruciale della città, vicino a luoghi di grande valore storico, come il giacimento archeologico di Oplonti e la Basilica pontificia. Il restauro non solo valorizzerebbe l’edificio stesso, ma rappresenterebbe un passo importante verso la rigenerazione urbana, dando slancio a un intero quartiere ricco di storia.

Il progetto proposto dal Partito Democratico prevede la trasformazione della chiesa di San Gennaro in un centro culturale e della memoria, con spazi museali dedicati alla storia religiosa e produttiva della città, nonché luoghi per concerti, mostre ed eventi culturali. L'obiettivo è quello di replicare modelli virtuosi già realizzati in altre città italiane, come la chiesa di San Francesco del Prato a Parma, la chiesa di San Carpoforo a Milano, e la chiesa di San Mattia a Bologna, che sono state riconvertite in spazi culturali di grande valore.

Concludendo, il Partito Democratico di Torre Annunziata intende impegnarsi per il recupero della chiesa di San Gennaro, convinto che questa possa diventare un'azione di rinascita civile e culturale per la città, rafforzando l’identità civica e creando nuove opportunità per le generazioni future. Il Partito invita, infine, la cittadinanza e le forze vive della comunità a sostenere questa iniziativa per restituire dignità al centro storico e valorizzare il nostro patrimonio.