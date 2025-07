A cura della Redazione

La Biblioteca Comunale di Torre Annunziata si prepara ad accogliere i più piccoli con spazi pensati su misura, grazie a un finanziamento della Regione Campania nell’ambito delle politiche culturali per l’infanzia. Il progetto, denominato “A passo di bambino”, è stato presentato dal Comune e approvato dall’Assessorato regionale alla Cultura, con l’obiettivo di promuovere la lettura sin dalla prima infanzia e offrire servizi innovativi a sostegno delle famiglie.

Con i fondi ottenuti, l’amministrazione potrà allestire un’area interamente dedicata ai bambini da 0 a 14 anni, con spazi differenziati per fasce d’età e dotati di arredi, attrezzature e materiali educativi specifici. Il progetto prevede una zona 0-3 anni con tappeti morbidi, cuscini, sedute ergonomiche e libri tattili; un’area per bambini dai 4 ai 7 anni con angolo lettura e tavoli per attività creative; uno spazio per ragazzi dagli 8 ai 14 anni con postazioni per la lettura digitale e laboratori didattici. Sarà inoltre istituita una zona baby pit stop, con fasciatoio, poltrone relax e un angolo dedicato all’allattamento.

«Si tratta di un intervento strategico – spiega l’assessore alla Cultura Lina Nappo – che mira a rendere la Biblioteca comunale un presidio educativo e culturale inclusivo, accessibile anche ai più piccoli. Vogliamo offrire un luogo accogliente per le famiglie e favorire lo sviluppo del pensiero creativo sin dalla prima infanzia».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Corrado Cuccurullo: «La riqualificazione degli spazi e l’introduzione di nuovi servizi renderanno la Biblioteca un punto di riferimento per giovani genitori, studenti e bambini. Sarà possibile venire in biblioteca con i propri figli, che potranno giocare, leggere e partecipare ad attività educative in totale sicurezza».