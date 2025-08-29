A cura della Redazione

È stato riaperto il termine per la presentazione delle domande relative al soggiorno climatico per anziani promosso dal Comune di Torre Annunziata. L’iniziativa è rivolta a persone ultra sessantacinquenni, autosufficienti e residenti in città.

La scadenza inizialmente fissata al 28 agosto non ha visto pervenire un numero sufficiente di richieste rispetto ai 50 posti disponibili previsti dall’Avviso Pubblico. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di prorogare il termine, che ora è fissato alle ore 12:00 dell’8 settembre 2025.

Il soggiorno si effettuerà dal 21 al 28 settembre in un albergo di Scalea, località in provincia di Cosenza.

Gli interessati possono ritirare il modello di domanda presso l’Ufficio Segreteria dei Servizi Sociali in via Schiti 3, all’Ufficio Protocollo Generale in corso Vittorio Emanuele III n. 293, oppure scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune: www.comune.torreannunziata.na.it.