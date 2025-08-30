A cura della Redazione

In Campania, la legalità è spesso evocata con enfasi, ma troppo raramente vissuta con concretezza. Non basta condannare l’illegalità: serve promuovere una cultura del rispetto, della giustizia e della responsabilità condivisa.

La denuncia, se ridotta a spettacolo, perde efficacia. Troppi politici inseguono visibilità e consensi, trasformando la legalità in un’etichetta da esibire, più che in un impegno da incarnare. Ma la criminalità organizzata non si combatte con slogan: si combatte con informazione, formazione e percorsi educativi che aiutino a comprendere le logiche del potere camorristico e le sue conseguenze.

Educare è più efficace che punire. La scuola, le associazioni e le comunità devono diventare presidi di resistenza culturale, luoghi dove si coltiva il pensiero critico e si restituisce dignità. Come diceva Don Bosco, “L’educazione è cosa del cuore”: relazione, ascolto, fiducia.

Don Luigi Ciotti e Don Maurizio Patriciello sono esempi concreti di questo impegno. Il primo, fondatore di Libera, ci ricorda che “la legalità è il punto di partenza, non di arrivo”. Il secondo, parroco di Caivano, denuncia le ferite della Terra dei Fuochi, dando voce agli ultimi.

La politica deve tornare a investire nel lungo periodo, sostenendo progetti educativi e percorsi di reinserimento. Perché parlare di legalità significa parlare di futuro: seminare consapevolezza, coltivare responsabilità, raccogliere speranza.

In questo orizzonte, la realtà Salesiana in Campania merita riconoscimento. Con oratori, scuole professionali e centri giovanili, continua a offrire ai giovani percorsi di crescita umana e spirituale, incarnando il carisma di Don Bosco con fiducia e responsabilità.