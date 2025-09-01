A cura della Redazione

Mercoledì 3 settembre, alle ore 19.00, sarà temporaneamente interdetto l’accesso all’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Roma per consentire un intervento di pulizia straordinaria e rimozione dei rifiuti a cura della società Prima Vera.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale, che punta a trasformare lo spazio in un parcheggio comunale al servizio dei residenti e delle attività commerciali della zona.

Il nuovo parcheggio avrà una capienza di oltre 100 posti auto e contribuirà a ridurre la sosta irregolare in Piazza Imbriani, una delle aree maggiormente congestionate del centro cittadino.

«L’obiettivo a cui stiamo lavorando, insieme all’assessore alla viabilità Daniele Carotenuto - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo -, è trasformare quello spazio in un vero e proprio parcheggio comunale al servizio dei residenti e dei commercianti della zona. Il progetto segue altri interventi già realizzati, come l’apertura di via Marzabotto e l’allargamento di via Terragneta, che hanno contribuito a fluidificare la circolazione in città».