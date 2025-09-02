A cura della Redazione

Presentati questa mattina nella sede comunale di via Provinciale Schiti gli appuntamenti che animeranno settembre a Torre Annunziata. Presenti il sindaco Corrado Cuccurullo e gli assessori alla Cultura Lina Nappo e al Turismo Alfonso Ascione.

Eventi di settembre a Torre Annunziata

Dal 2 al 5 settembre ore 17,30 - Marina del Sole

➡️ Giochi senza Barriere - A cura dell'Associazione U Buntu e A Capo

Mercoledì 3 settembre – Villa Parnaso

➡️ Il Cammino delle Muse - Spettacolo teatrale e laboratori ludo-pedagogici - A cura di Camminando con Don Bosco Aps

Domenica 7 settembre – Corso Umberto I

➡️ Mercato della Terra - A cura di Slow Food Vesuvio

Sabato 13 settembre – Corso cittadino e piazze

➡️ Notte Bianca

Domenica 14 settembre – Villa Comunale

➡️ Biciclettata tra le due Torri - Tour su due ruote con visita guidata alla Basilica della Madonna della Neve e al quartiere Provolera

Venerdì 19 settembre – Lungomare Marconi

➡️ Concerto di fine estate con Yoseba e Andrea Sannino

Dal 19 al 23 settembre

➡️ Ricordando Giancarlo…

Venerdì 26 settembre – Villa di Poppea

➡️ Storie di Donne e Madonne - Lettura e musica itinerante negli Scavi - Premio Oplonti, siamo gocce dello stesso mare - Con Maurisa Laurito, Cristina Donadio, Fiorenza Calogero, Teresa del Vecchio

5 – 12 – 27 settembre e 3 ottobre – Villa di Poppea

➡️ Passeggiate serali negli Scavi di Oplonti

19 settembre – Villa di Poppea

➡️ Pompeii. Vox Feminae - Spettacolo all'interno degli Scavi

(a cura del Parco Archeologico di Pompei)