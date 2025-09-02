Presentati questa mattina nella sede comunale di via Provinciale Schiti gli appuntamenti che animeranno settembre a Torre Annunziata. Presenti il sindaco Corrado Cuccurullo e gli assessori alla Cultura Lina Nappo e al Turismo Alfonso Ascione.
Eventi di settembre a Torre Annunziata
Dal 2 al 5 settembre ore 17,30 - Marina del Sole
➡️ Giochi senza Barriere - A cura dell'Associazione U Buntu e A Capo
Mercoledì 3 settembre – Villa Parnaso
➡️ Il Cammino delle Muse - Spettacolo teatrale e laboratori ludo-pedagogici - A cura di Camminando con Don Bosco Aps
Domenica 7 settembre – Corso Umberto I
➡️ Mercato della Terra - A cura di Slow Food Vesuvio
Sabato 13 settembre – Corso cittadino e piazze
➡️ Notte Bianca
Domenica 14 settembre – Villa Comunale
➡️ Biciclettata tra le due Torri - Tour su due ruote con visita guidata alla Basilica della Madonna della Neve e al quartiere Provolera
Venerdì 19 settembre – Lungomare Marconi
➡️ Concerto di fine estate con Yoseba e Andrea Sannino
Dal 19 al 23 settembre
➡️ Ricordando Giancarlo…
Venerdì 26 settembre – Villa di Poppea
➡️ Storie di Donne e Madonne - Lettura e musica itinerante negli Scavi - Premio Oplonti, siamo gocce dello stesso mare - Con Maurisa Laurito, Cristina Donadio, Fiorenza Calogero, Teresa del Vecchio
5 – 12 – 27 settembre e 3 ottobre – Villa di Poppea
➡️ Passeggiate serali negli Scavi di Oplonti
19 settembre – Villa di Poppea
➡️ Pompeii. Vox Feminae - Spettacolo all'interno degli Scavi
(a cura del Parco Archeologico di Pompei)