A cura della Redazione

Il 5 agosto hanno esordito in occasione della festa patronale, ma per i coristi della Basilica della Madonna della Neve è solo l’inizio di un cammino. È nato infatti il Coro stabile della Basilica, un progetto musicale e comunitario che accompagnerà le principali celebrazioni religiose della città.

In una nota diffusa dalla parrocchia si legge: “Vuoi farne parte anche tu? Ti aspettiamo domani sera (venerdì 5 settembre) alle ore 20 in Basilica”. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi al gruppo, mettendo a disposizione voce ed entusiasmo.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. È in preparazione infatti un coro di voci bianche, che potrà esibirsi già in occasione del 22 ottobre e poi durante le festività natalizie e le altre ricorrenze religiose.

“Vi aspettiamo tutti” – conclude la nota – per dare vita insieme ad un progetto che unisce musica, fede e comunità.