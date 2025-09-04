A cura della Redazione

In occasione del concerto in programma giovedì 19 settembre sul lungomare Marconi, con le esibizioni di Yoseba e Andrea Sannino, l’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha predisposto un’area dedicata alla somministrazione di cibo e bevande.

Saranno 10 le postazioni food truck disponibili, allestite nel piazzale Luigi Manzo, tra il lido Azzurro e le Terme Vesuviane, per accogliere i tanti spettatori attesi all’evento.

Per motivi di sicurezza e per agevolare la fruizione degli spazi, Rampa Nunziante e l’intera area della villa comunale saranno chiuse al traffico veicolare durante lo svolgimento della manifestazione.

Gli operatori interessati a partecipare all’avviso pubblico hanno tempo fino a lunedì 16 settembre per presentare domanda.

Per i dettagli e la modulistica, CLICCA QUI