A cura della Redazione

Questa mattina, nella Sala del Consiglio di Amministrazione del Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Ateneo partenopeo e il Comando Legione Carabinieri Campania.

A sottoscrivere l’accordo il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, e il Rettore Matteo Lorito. L’intesa segna l’avvio di una nuova fase di collaborazione tra due istituzioni storiche del territorio.

Il progetto prevede screening, attività di sensibilizzazione, seminari e conferenze mirati alla prevenzione primaria e secondaria, con l’obiettivo di rafforzare il benessere psicofisico del personale dell’Arma.

«La prevenzione sanitaria è fondamentale per la qualità della vita e per l’efficienza operativa dei nostri militari – ha dichiarato il Generale La Gala – e grazie alla collaborazione con l’Università Federico II possiamo offrire strumenti concreti per la salvaguardia della salute».

Sulla stessa linea il Rettore Lorito: «Questo accordo, che vede protagonisti la Legione Campania e la Scuola di Medicina e Chirurgia, è un’iniziativa di grande valore che rafforza ulteriormente la sinergia istituzionale tra l’Ateneo federiciano e l’Arma».

Con la firma del protocollo, si consolida un modello di cooperazione tra ricerca scientifica e forze dell’ordine, capace di unire competenze accademiche e operative a beneficio della collettività.