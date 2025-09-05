A cura della Redazione

Un nuovo disservizio ha colpito la Circumvesuviana nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, quando un treno della serie Metrostar ha subito un guasto in partenza dalla stazione di Pompei Villa dei Misteri. Fortunatamente, il convoglio è stato messo in sicurezza dal macchinista, evitando rischi maggiori, ma per i passeggeri si è trasformato in un pomeriggio di caos e ritardi.

Il sindacato ORSA Trasporti attacca duramente la dirigenza dell’EAV, accusata di “incompetenza, pressapochismo e assenza di coordinamento”. Secondo l’organizzazione sindacale, i lavoratori in linea hanno dovuto gestire l’emergenza senza indicazioni, con il solo supporto della propria esperienza, mentre utenti e personale sarebbero rimasti “ostaggi di dirigenti assenti e funzionari inefficienti”.

L’ORSA denuncia inoltre il clima aziendale, con regole rigide sulle divise dei macchinisti e dei capitreno, che li renderebbero “bersagli della rabbia dei viaggiatori durante i disservizi”. Per questo il sindacato annuncia che chiederà al personale di indossare solo il tesserino identificativo, rinunciando alla divisa completa.

“Ringraziamo tutti i lavoratori che ieri hanno gestito con professionalità una situazione caotica, andando oltre i propri compiti e orari di servizio – scrive l’ORSA –. Hanno reso meno pesante l’ennesima brutta figura dell’EAV”.