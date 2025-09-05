Un passo decisivo per la promozione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico dell’area vesuviana.
Ieri sera, presso la sala consiliare “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del Comune di Striano, è stato infatti sottoscritto l’atto di istituzione del DMO – Destination Management Organization “Vesuvio”, che vede insieme 12 comuni del territorio con l’obiettivo di creare una strategia condivisa di sviluppo turistico: Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata e Trecase.
Il nuovo organismo punta a rafforzare l’attrattività turistica attraverso una visione unitaria che metta a sistema mare, Vesuvio, tradizioni e sapori, dando vita a un vero e proprio brand “Vesuvio” riconoscibile in Italia e all’estero.
“Con la nascita del DMO Vesuvio – dichiara l’assessore al Turismo di Torre Annunziata, Alfonso Ascione – si apre una stagione nuova per la promozione turistica del nostro territorio. Non più iniziative isolate, ma una rete che integra mare, vulcano, cultura ed enogastronomia in un’offerta unica e coordinata. Lavoreremo per costruire pacchetti esperienziali, itinerari tematici e attività di marketing territoriale capaci di attrarre visitatori tutto l’anno, generando valore economico e sociale. Torre Annunziata sarà protagonista in questo percorso, con le sue tradizioni e la sua vocazione all’accoglienza”.
Il DMO diventa così lo strumento per unire energie e competenze, creando nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali e valorizzando in chiave turistica le eccellenze di un territorio unico al mondo.
