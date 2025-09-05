A cura della Redazione

Un passo decisivo per la promozione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico dell’area vesuviana.

Ieri sera, presso la sala consiliare “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del Comune di Striano, è stato infatti sottoscritto l’atto di istituzione del DMO – Destination Management Organization “Vesuvio”, che vede insieme 12 comuni del territorio con l’obiettivo di creare una strategia condivisa di sviluppo turistico: Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata e Trecase.

Il nuovo organismo punta a rafforzare l’attrattività turistica attraverso una visione unitaria che metta a sistema mare, Vesuvio, tradizioni e sapori, dando vita a un vero e proprio brand “Vesuvio” riconoscibile in Italia e all’estero.

“Con la nascita del DMO Vesuvio – dichiara l’assessore al Turismo di Torre Annunziata, Alfonso Ascione – si apre una stagione nuova per la promozione turistica del nostro territorio. Non più iniziative isolate, ma una rete che integra mare, vulcano, cultura ed enogastronomia in un’offerta unica e coordinata. Lavoreremo per costruire pacchetti esperienziali, itinerari tematici e attività di marketing territoriale capaci di attrarre visitatori tutto l’anno, generando valore economico e sociale. Torre Annunziata sarà protagonista in questo percorso, con le sue tradizioni e la sua vocazione all’accoglienza”.

Il DMO diventa così lo strumento per unire energie e competenze, creando nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali e valorizzando in chiave turistica le eccellenze di un territorio unico al mondo.