Dopo il successo dei due appuntamenti sperimentali della scorsa primavera, il Mercato della Terra di Torre Annunziata diventa ufficialmente un appuntamento fisso. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Slow Food e con l’ACTA – Associazione Commercio Torre Annunziata, ha varato un programma annuale: ogni prima domenica del mese, fino a giugno, il centro cittadino sarà trasformato in un’isola pedonale per ospitare produttori e coltivatori vesuviani e campani.

L’area pedonale, attiva dalle 9 alle 13.30 nel tratto compreso tra via Gino Alfani e via Carlo Poerio, non ospiterà solo stand gastronomici, ma anche laboratori artigianali, workshop e degustazioni. Domenica 7 settembre il programma prevede la lavorazione delle cocciolelle a cura dell’associazione Familiar – Mente, un laboratorio dedicato al miele dell’azienda agricola LAIAN Natura e, a conclusione, una degustazione di formaggi, protagonisti della giornata.

“Abbiamo raccolto con piacere l’invito del Comune nel trasformare il Mercato della Terra in un appuntamento fisso – ha spiegato Mario Riccardi di Slow Food –. Ogni mese caratterizzeremo l’evento con un prodotto specifico, nella linea di difesa e promozione delle tipicità locali che da sempre guida la nostra associazione”.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale: “Il Mercato della Terra non rappresenta solo un’occasione per ridurre le distanze tra produttori e consumatori – hanno sottolineato il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alle Attività produttive Alfonso Ascione – ma è anche un momento per consentire ai cittadini di riappropriarsi della propria città. Per questo abbiamo fortemente voluto che diventasse un appuntamento stabile”.