Un aggiornamento sullo stato delle domande relative ai buoni libro per l’anno scolastico 2025-2026 è stato comunicato dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Torre Annunziata.
Il controllo e la selezione delle domande registrate sulla piattaforma South Engineering si sono conclusi alle ore 15:05 del 4 settembre 2025.
Complessivamente sono state registrate 1.647 pratiche, di cui 45 sono “richieste rifiutate” per varie problematiche da risolvere.
“Si invita chi ha presentato domande di pari oggetto - si legge nella nota dell’Ufficio Pubblica Istruzione - a controllare la posta elettronica dell’indirizzo fornito durante la domanda. Potrebbero esserci comunicazioni riguardanti problematiche da risolvere con l’Ufficio preposto. In questo modo non si rischia di perdere l’eventuale beneficio. Noi restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per guidare i cittadini nel prosieguo delle pratiche”.
