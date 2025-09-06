A cura della Redazione

La passione per la danza porta ancora una volta in alto il nome della città oplontina. La scuola di danza Latin Dance, con sede in via Fusco 1C a Torre Annunziata, è stata selezionata per partecipare al prestigioso Barcellona Dance Xperience, festival internazionale dedicato al mondo della danza in corso a Lloret De Mar, in Spagna.

Il gruppo, composto dall’insegnante Salvatore David e dagli allievi Fabiana, Giuseppe e Tonia, è approdato al festival dopo aver conquistato la vittoria in una competizione lo scorso dicembre.

Dal 5 settembre, i danzatori stanno prendendo parte a stage e workshop con artisti internazionali di fama mondiale, occasioni preziose per accrescere tecnica e creatività a contatto con professionisti provenienti da diversi Paesi.

Il momento più atteso sarà l’8 settembre, quando la Latin Dance scenderà in pista nella competizione finale contro altre scuole provenienti da tutta Europa. L’obiettivo è quello di tornare a casa con una nuova vittoria, arricchiti da un’esperienza formativa e unica nel suo genere.

La partecipazione al Barcellona Dance Xperience rappresenta un motivo di orgoglio per la scuola e per la città di Torre Annunziata, confermando il talento e la passione che animano gli allievi e i maestri della Latin Dance.